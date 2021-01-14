В Краснодаре в ночь на 23 января начался снегопад. Крупные хлопья в считанные часы одели город в зимний наряд.- В краевом центре прогнозируется снегопад, особенно интенсивный - ночью и утром, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Возможно налипание мокрого снега на провода и деревья.По данным синоптиков ветер будет дуть северо-западный и северный до 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до -1 °С, днем от -1 до +1 °С.В целом по региону погода 15 января будет облачная с прояснениями. В большинстве районов края, снегопады и ухудшение видимости на дорогах. Максимально высокая температура на Черноморском побережье - днем от +1 до +6 °С.