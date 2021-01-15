С вечера 14 января краевой центр заметает снегом. По данным метеорологов, будет мести и 15 числа. Дороги города расчищает спецтехника, мосты посыпаются противоледными реагентами. В связи с непогодой краснодарцев просят отказаться от личного транспорта.- Снег шел всю ночь и прогнозируется до полудня. Дорожная служба ведет расчистку улиц непрерывно. Песчанно-солевой смесью обработаны все проезжие части магистральных улиц и дорог с маршрутами движения общественного транспорта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.Ситуация на дорогах останется сложной. Мэр лично призвал горожан не выезжать в город на своих машинах, в первую очередь тех, кто не поменял летнюю резину.- Хочу обратиться ко всем автомобилистам. Учитывая погодные условия и повышенную опасность на дорогах, пожалуйста, по возможности откажитесь сегодня от личного автомобиля. Воспользуйтесь общественным транспортом или вызовите такси, - написал глава Краснодара в своем Telegram-канале.Все службы города в настоящее время работают сейчас в усиленном режиме.