Снег шел в краевом центе всю ночь. Из-за метели аэропорт Краснодара закрыли до 11 часов. Сейчас спецтехника расчищает от сугробов взлетную полосу, рулежные дорожки и перрон, так же все обрабатывается химреагентами.- По данным на 8 часов утра задержано 13 рейсов. Время вылетов будет корректироваться в зависимости от погодных условий, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта.Сейчас представители авиакомпаний активно работают с пассажирами.- Все будут обеспечены прохладительными напитками и питанием, в соответствии с правилами и стандартами обслуживании при задержках рейсов, - добавили в Международном аэропорте.КОНКРЕТНОПо данным на 08:10 задержано 13 рейсов:АК «Азимут» в Нижний Новогород, новое плановое время вылета - 09:00.АК «Азимут» в Пермь, новое плановое время вылета - 09:00.АК «Азимут» в Москву (Внуково), новое плановое время вылета - 09:40.АК «ЮтЭир» в Сочи, новое плановое время вылета - 09:55.АК «Азимут» в Пермь, новое плановое время вылета - 09:00.АК «S7» в Москву (Домодедово), новое плановое время вылета - 10:50.АК «Аэрофлот» 1275 в Москву (Шереметьево), новое плановое время вылета - 09:10.АК «Аэрофлот» 1273 в Москву (Шереметьево), новое плановое время вылета - 12:20.