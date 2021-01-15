В Краснодаре прекращены поиски 9-летнего школьника. Мальчик ушел на занятия в школу, но домой так и не вернулся. Что случилось, родители не знали. Ребенок в какой-то момент просто перестал выходить на связь с семьей. Мама и папа обхванивали его друзей, но никто из товарищей не смог помочь в поисках.Тогда родные пропавшего ребенка обратились за помощью в полицию и поисковый отряд \\"Лиза Алерт\\" в Краснодарском крае. Волонтеры организовали сбор и начали поиски на местности, которые через час свернули.По данным поискового отряда \\"Лиза Алерт\\" в Краснодарском крае, мальчика нашли живым и здоровым. Где и при каких обстоятельствах его удалось обнаружить, волонтеры не уточняют. Но известно, что ребенок уже находится дома с родителями.