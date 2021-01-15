В ночь на 15 января краевой центр замело снегом. По данным на утро в городе выпало уже 16 сантиметров осадков. На дорогах активно работает спецтехника.- В краевом центре продолжают расчистку и обработку от снега и гололеда дорог, тротуаров и остановок. Задействованы 620 человек и 80 единиц техники, из них 30 машин посыпают дороги противоледными реагентами, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.В ближайшее время будет задействована дополнительная спецтехника. В случае ЧС нужно звонить по номеру экстренных служб «112».Ранее «Комсомолка» сообщала, что из-за сложной дорожной ситуации мэр города лично попросил не выезжать водителей на личном транспорте. Также сообщалось, что снегопад сковал Краснодар: аэропорт закрыт, на дорогах 9-бальные пробки.