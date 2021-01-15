Бульдогу Бучу, которого нашли краснодарцы в мусорном баке завязанным в мешке, волонтеры дали новое имя. Пса назвали Феникс. Неравнодушные к судьбе собаки люди решили, что эта кличка принесет четвероногому удачу.- Бучу-Фениксу 10 месяцев, он родился в марте прошлого года. Он по-прежнему стабильно тяжёлый. Накануне ему сделали эндоскопический мазок из дыхательных путей на посев и чувствительность, потому что он лежит и возможна аспирационная пневмония его же слюной. Температура и давление сегодня нормальные, врачи работают, - сообщила в соцсетях неравнодушная заводчица бульдогов Анна Мельникова.Также волонтеры призвали жителей Краснодара не приходить в клинику и не отвлекать врачей от работы.- Пожалуйста, не приходите в клинику. Реанимация не место для экскурсий! Я понимаю, что в современном мире множество обманов, но здесь не тот случай. Всю информацию о здоровье Феникса мы сообщаем в соцсетях, - написали добровольцы.