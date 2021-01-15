В городе-курорте появится морское такси. Водные пассажирские перевозки поможет организовать инвестор.- За счёт инвестора будут закуплены катера, а также организован технологичный сервис брони и продажи билетов. Два пассажирских судна вместимостью 20 человек будут оборудованы кондиционерами, туалетными комнатами и комфортными креслами авиационного типа, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.Суда будут курсировать из Сочинского морского порта в порт Имеретинский и микрорайон Лазаревское.- Первые пробные рейсы морское такси совершит уже в мае. В полную мощь водные перевозки начнут работать в летний сезон, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.В настоящее время катера собирает одна из сочинских компаний. Морское такси станет для Сочи новым экскурсионным маршрутом, а для жителей – возможностью быстрого добраться до отдаленными районов города.