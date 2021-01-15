Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в регионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация остается напряженной. По данным на 15 января за последние сутки в Краснодарском крае число заболевших выросло на 194 человека.- В Краснодаре заболели 56 человек, в Сочи – 24, в Абинском и Кавказском районах – по девять. По восемь пациентов получили положительные тесты на СОМШВ-19 в Геленджике, Калининском и Апшеронском районах, по семь – в Анапе и Темрюкском. По шесть человек попали в госпитали в Тимашевском и Туапсинском районах. По пять – в Крымском и Мостовском, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе региона.Четыре человека с инфекцией также прибавилось в госпитале Горячего Ключа, по три – в Новороссийске, Выселковском, Северском и Гулькевичском районах. По два зараженных выявлено в Усть-Лабинском, Новокубанском, Кореновском, Курганинском и Ленинградском. По одному – в Отрадненском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском, Лабинском, Белореченском, Славянском, Тихорецком, Успенском и Павловском и в Армавире.Известно, что за сутки COVID-19 подтвердился в том числе и у 11 детей, накануне было выявлено 22 ребенка с коронавирусом.Стоит отметить, что в настоящее время в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находится 108 пациентов, еще четверо – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.