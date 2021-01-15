Сегодня ночью на Краснодар обрушился сильнейший снегопад. Он парализовал работу местного аэропорту и создал огромные заторы на дорогах мегаполиса. Пробки на дорогах достигали девяти баллов.Сейчас ситуация в Краснодаре улучшилась, но не сильно. На дорогах мегаполиса по-прежнему много ДТП. На пересечении улицы Зиповской и Ростовского шоссе дорогу не поделили пассажирский автобус и грузовая газель. Транспорт получил незначительные повреждения.- Автобус выезжал с кармана для остановки, а газель пыталась проскочить. Не получилось. Вот и столкнулись. Там царапины, – говорят очевидцы аварии.Отмечается, что пассажирам автобуса пришлось продолжить путь самостоятельно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ