В Краснодарском крае продолжают умирать люди с подтвержденным COVID-19. По данным на 15 января за сутки в госпиталях региона скончались еще 18 пациентов.- В военных госпиталях Краснодара не стало троих мужчин и женщины 83 лет. В краевой больнице №1 скончались 78-летняя жительница Славянска-на-Кубани и 67-летний мужчина из Динского района. В краевой инфекционной больнице умер 82-летний житель Армавира, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе региона.Летальные случаи зафиксированы и в районах. В сочинской больнице умерли женщина 77 лет и мужчина 78 лет. В горбольнице Анапы скончалась 57-летняя женщина. В Брюховецком районе не спасли 63-летнего мужчину. Врачам Лабинской ЦРБ не удалось откачать 69-летнего жителя Курганинского района.В Северской ЦРБ умерла 83-летняя пациентка. В Тихорецкой ЦРБ – 77-летний пациент. Медики Усть-Лабинской ЦРБ не смогли спасти 46-летнего мужчину. 59-летняя жительница Геленджика скончалась в Крымской ЦРБ. Сердце 80-летней жительницы Туапсе остановилось в районной больнице№1. В инфекционной больнице Армавира умерла 79-летняя местная жительница.Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 15 января за сутки в госпитали Кубани попали 194 человека, среди них 11 детей.