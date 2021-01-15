В Сочи предупредили, что лавины в горах могут сойти в любой момент. Опасно будет до 18 января выше 1000 метров.С 15 января до 18:00 в горах Сочи выше 1000 м лавиноопасно. Прогнозируются ЧС, связанные с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередач, объектов инфраструктуры, возможно перекрытие дорог, мостов и тоннелей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Спасатели просят жителей и гостей Сочи соблюдать все меры безопасности. В случае ЧС нужно звонить по номеру «01», с мобильного – «101».Ранее «Комсомолка» сообщала, что накануне в Сочи страшный оползень затянул под землю грузовик. Из-за дождей обвалилась дорога, ведущая к торговой базе на улице Транспортной.Эксперт рассказал, безопасно ли на горнолыжных курортах Краснодарского края. Специалист дал советы, как защитить себя при падении снежной массы.