Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил сотрудников краевого управления Следственного комитета с 10-летием ведомства. Глава региона отметил высокую роль СК в расследовании самых громких и резонансных преступлений, защите законных интересов жителей края.СК РФ начал свою работу 15 января 2011 года, в соответствии с федеральным законом.– Именно от оперативного и качественного раскрытия уголовных дел зависит результат деятельности всей правоохранительной системы страны. А в условиях новых вызовов пандемии сотрудники ведомства вносят важный вклад в контроль за соблюдением ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, – написал Кондратьев в соцсетях.