С декабря по февраль в регион намечено доставить 235 тысяч доз вакцин. Уже поступило почти 19 тыс. доз. для инъекций Проведена вакцинация более 10400 человек.В два этапа уже вакцинировались чуть более 3 тысяч жителей региона.До конца января у каждого жителя края появится возможность записаться на вакцинацию через сайт госуслуг, обещают в региональном Минздраве.Для массовой вакцинации жителей Кубани от коронавируса определены 97 больниц и поликлиник. Жители края смогут выбрать одну из двух вакцин: «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) или «ЭпиВакКорона».Как предполагается, для этого на сайте нужно будет заполнить специальную анкету.- Перед вакцинацией обязателен медосмотр, термометрия, согласие. Между вакцинациями важно не заболеть. Если человек заболеет коронавирусом, ревакцинация проводиться не будет. Если заболел ОРВИ, вторая вакцинация будет отложена, – отметил глава управления Минздрава края Юрий Сарычев.Вакцинация будет добровольной и бесплатной. В первую очередь ее проходят работники медики и сотрудники серы образования, а также полицейские, работники общественного транспорта, торговли, органов соцзащиты и ряд лругих отраслей- словом,те, кто часто общается с большим числом людей.