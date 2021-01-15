ГУ МЧС по краю распространило днем 15 января экстренное предупреждение о сильных снегопадах на всей территории Кубани. Непогода пока обойдет стороной только Сочи.- В течение суток с 17 по 18 января 2021 г. на территории Краснодарского края (исключая г.Сочи) ожидается очень сильный снег, в отдельных районах сильная метель. При непогоде возможны местами ухудшение видимости , затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а так же увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках,- говорится в сообщении МЧС.Как ранее сообщалось, рекордное количество выпавшего снега практически парализовало Краснодар. Синоптики обещают усиление морозов в ближайшие дни.