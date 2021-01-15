Туристы в горных районах Сочи могут подвергнуться нападению медведей, предупреждают специалисты Кавказского биосферного заповедника.Из-за довольно теплой зимы и небольшого количества снега в горах. в этом у году медведей сбились «биологичекие часы», и животные просто не понимают, что пора отправляться в зимнюю спячку.Зачастую туристы сами провоцируют медведей к нападению, оставляя после себя в горах остатки еды, что мгновенно привлекает хищников, приучая их к легкому добыванию еды, которой при случае может стать и человек.- Медведи уже поняли выгоду от соседства с человеком, распробовали его еду из мусорных контейнеров и свалок. Когда становится холоднее, они могут залечь на пару недель, но потом вновь начнут искать легкую пищу», — рассказал главный научный сотрудник Кавказского заповедника, Анатолий Кудактин в интервью изданию «Сочи Стрим»