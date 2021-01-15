Мэр Сочи Алексей Копайгородский, в ходе совещания в администрации 15 января обратился к жителям курорта с просьбой воздержаться от поездок на личном транспорте в ближайшие дни из-за неблагоприятного прогноза погоды.В ближайшие дни в городе ожидается неблагоприятная погода - снег, гололедица и сильный ветер. Это касается также и прибрежной зоны курорта.Мэр обратился к сочинцам и туристам с просьбой проявлять максимальную бдительность.- Нужно позаботиться о собственной безопасности, проявлять осторожность на дорогах, и по возможности не выезжать на личном автотранспорте в непогоду, – сказал Алексей Копайгородский.Для реагирования на случай ЧС на суточное дежурство в Сочи будут заступать более 330 сотрудников МЧС, муниципальной службы спасения, а также дорожных служб и предприятий ЖКХ.Для помощи людям в городе уже подготовлено 87 единиц техники, включая вертолет МЧС России.