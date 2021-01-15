В 2020 году поставки кубанского мороженого за рубеж превысили 4,2 млн долларов США в денежном эквиваленте.– Экспортировано свыше 1,3 тонны продукта на сумму более 4,2 млн долл. Это на 20% больше, чем годом ранее, – сообщил вице-губернатор Андрей Коробка.с 2015 года число стран-импортеров кубанского мороженого выросло вдвое. Сегодня его покупают 20 государств, в том числе Китай, США, Канада, Израиль, Греция, Германия, Вьетнам, и целый ряд других.На экспорт идет продукция завода в Кореновске.За 11 месяцев 2020 года произведено более 47 тысяч тонн мороженого , годовой прирост составил 12%.– В ближайшие годы ожидаем прирост производства мороженого, в том числе, в связи с планами одного из наших крупнейших предприятий построить новую фабрику. Это позволит расширить присутствие продукта не только на внутреннем рынке, но и нарастить объемы экспорта, открыть для него новые рынки, – отметил вице-губернатор.