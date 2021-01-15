26-летний житель Апшеронского района решил пополнить личный бюджет, как ему показалось, весьма простым способом. Вооружившись бензопилой, он направился в лес Хадыженского участкового лесничества, и срезал под корень 19 деревьев породы дуб и ясень для дальнейшей продажи древесины.Сумма ущерба составила более 5 миллионов рублей.За работой мужчина и не заметил, что за его усилиями уже довольно давно и пристально наблюдает прибывший наряд полиции.- Следственным отделом ОМВД России по Апшеронскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 26-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений»,- сообщает ГУ МВД по краю.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.