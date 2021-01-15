Аэропорт Краснодара возобновил работу, которая ранее была приостановлена из-за необходимости очистки взлетной и рулежных полос от обильного снега, выпавшего минувшей ночью и утром.Как ранее сообщалось, работа аэропорта была приостановлена до 11 часов 15 января.На данный момент известно, что по этой причине были задержаны 13 рейсов в различные города России. Один из рейсов отменен вовсе.- Аэропорт возобновил работу с 11 часов,- сообщают в воздушной гавани краевого центра.Ранее МЧС предупредил жителей края об очень сильных снегопадах в предстоящие выходные.