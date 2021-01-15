Оператор провел исследование и выяснил, какие мессенджеры чаще всего абоненты используют для звонков, а в каких предпочитают общение в чатах. Также в компании рассказали, где был зафиксирован самый активный трафикЛидеры по трафику в сети МегаФона среди мессенджеров: WhatsApp (58%) и Telegram (32%). Эти мессенджеры принято считать самыми популярными, от них сильно отстают все остальные площадки.Однако, если детализировать, рейтинг мессенджеров, через которые пользователи чаще всего звонят, отличается: на первом месте по-прежнему WhatsApp (73%), а Viber занимает уже второе место по звонкам (7,2%), в топ голосового использования также попали - Facebook (4,4%), IMO (4,2%) и Facetime (3%).Общение в чатах и обмен контентом происходит чаще всего через WhatsApp (52%), догоняет по статистике Telegram (44%), остальные оторваны - IMO (0,7%), Facebook (0,7%), WeChat (0,5%).После снятия ограничений трафик в Telegram вырос в несколько раз. Резких перераспределений трафика в начале этого года в МегаФоне не наблюдают.