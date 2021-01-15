В 2021 году Банк РНКБ продолжает выдачу автокредитов в рамках льготных государственных программ. Прием заявок на покупку нового автомобиля в кредит со скидкой 10 % возобновлен в РНКБ.Выгодным предложением в 2021 году по-прежнему могут воспользоваться семьи с одним или несколькими несовершеннолетними детьми (в том числе находящимися под опекой или на попечительстве, включая приемных), клиенты, приобретающие авто впервые или сдающие свой автомобиль в качестве оплаты первоначального взноса по программе Trade-in, а также работники государственных медицинских учреждений. В рамках госпрограмм они могут приобрести автомобиль стоимостью до 1,5 млн рублей.Государственная льгота распространяется на приобретение автомобилей таких марок как: «LADA», «УАЗ», «Kia», «CHEVROLET NIVA», «Hyundai», «Renault» и «Datsun» 2020 и 2021 года выпуска. Одним из главных нововведений является то, что электронный паспорт транспортного средства на автомобиль, выпущенный в 2020 году, должен быть выдан не ранее 1 декабря 2020 г. Остальные условия программ госсубсидирования остаются без изменений.В прошлом году наибольшим спросом у клиентов, оформивших автокредит с господдержкой, пользовались автомобили марок: «LADA», «Hyundai» и «KIA», на которые пришлось около 75% всех продаж. Средняя стоимость транспортного средства, приобретаемого по льготной госпрограмме, составила порядка 985 тысяч рублей.Клиенты, которые не попадают под условия госпрограмм, могут оформить автокредиты в рамках собственных программ РНКБ: «Автостандарт» и «Автолайт».- За весь период участия Банка РНКБ в программах льготного автокредитования около 4 тысяч клиентов приобрели автомобиль по специальным условиям. По итогам 2020 года, в рамках госпрограмм, банк оформил более 2300 автокредитов на сумму около 1,3 млрд рублей, что в 2,8 раза больше показателей 2019 года, - отмечает заместитель Председателя Правления РНКБ Банка Николай Билан.Напомним, что ознакомиться с условиями программ автокредитования, а также оформить заявку на получение кредита с господдержкой можно без посещения операционного офиса с помощью онлайн-заявки на официальном сайте банка или в мобильном приложении «РНКБ 24/7».