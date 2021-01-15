Газификацию населенных пунктов, вопросы создания социальных объектов и благоустройства жители края обсудили с губернатором Вениамином Кондратьевым в ходе личного приема граждан.В станице Прочноокопской Новокубанского района местные жители просят газифицировать жилые дома. Газ при этом в станицу заведен, но во многих домах продолжают топить дровами, коммуникации не доведены к домам.– Если поселение газифицировано, а несколько улиц – нет, это необходимо исправить. Газ нужно подвести ко всем домам, В этом году мы планируем газифицировать порядка 27 населенных пунктов и построить около 100 км подводящих и распределительных газопроводов,-– сказал Вениамин Кондратьев.Вице-губернатор Александр Трембицкий рассказал, что работы по строительству распределительных газовых сетей в станице проведут до конца 2021 года.По просьбе жителей Каневской до конца 2021 года будет реконструирован и благоустроен местный парк им. 300-летия Кубанского казачьего войска. Уже около 60 лет парк не обновлялся.