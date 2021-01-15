Чтобы горожане и туристы смогли совершить омовение в безопасных условиях, специалисты аварийно-спасательной службы города в преддверии православного праздника обследуют дно водоемов. Для купаний будут предназначены пляжи в центре города, на Током мысе и в Тихой гавани.В Кабардинке для этого задействуют пляж пансионата «Кировец», в Дивноморском искупаться можно будет прямо в водопаде на реке Жане, в Пшаде для этого выбран ручей и купель в местном храме. Совершить крещенские омовения также можно будет на пляжах в Кринице и Архипо-Осиповке.Уже развернута подготовка этих мест для купания,- Утром 15 января спасатели обезопасили морское дно на Центральном пляже Геленджика. Водолазы совершают десятки погружений, очищая дно, глубиной до 2 метров. Со дна поднимают стекло, пластик, металл и прочий мусор. К празднику все локации для купаний будут обследованы,- сообщает мэрия Геленджика.В местах крещенских купаний будут дежурить спасатели, врачи, полиция и казаки. Согреться после купания можно будет в автобусах, где купальщиков угостят горячим чаем.