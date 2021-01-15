В центре Сочи местом крещенских купаний , как обычно, станет пляж Ривьера. В Адлерском районе верующие смогут совершить омовение на пляже Чайка, в Хостинском – на пляже Кристалл.Еще три места для совершения православных ритуалов оборудуются сейчас в Лазаревском районе: в селе Солохаул, на реке Чухукт в Катковой Щели и на пляже «Калипсо» в Лазаревском.Как ожидается, 19 января в Сочи будет мороз и снег.Поэтому в местах для купаний устанавливают деревянные настилы и места для обогрева с горячим чаем. Волонтеры будут следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.- В местах купания будут дежурить врачи и спасатели. Ночные крещенские службы в храмах Сочи в этот раз отменены. Прихожане могут посетить храмы в утром и днем,- сообщает мэрия курорта.18 и 19 января в 37 храмах курорта с 8:00 утра пройдут праздничные литургии, которые завершатся торжественным молебном и чином освящения воды.