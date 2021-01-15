Еще неделю назад синоптики заявляли об аномальной жаре в Сочи. Воздух здесь прогрелся до 21 градуса. Местные жители и гости курорта облюбовали все городские пляжи. Некоторые даже рискнули искупаться.Однако уже в среду в городе установилась по-настоящему зимняя погода. Температура воздуха упала до плюс 6-8, а в четверг на курорте еще и пошел дождь. В пятницу погода преподнесла местным жителям новый сюрприз. Над морем образовался смерч, который двинулся в сторону одного из пляжей курорта.Столб воды пронесся вдоль береговой линии и исчез так же быстро, как появился.- Это было жутко! Еще недавно совсем сидели неподалеку от этого пляжа, где сегодня бушевала стихия, – говорят очевидцы стихии, которые засняли природное явление на видео.