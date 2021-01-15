Демонтаж девяти больших городских новогодних елок начали в Краснодаре 15 января. Работы планируется завершить к 21 января. Убирают елки две бригады специалистов со спецтехникой.Первыми разберут праздничные деревья в сквере 80-летия Краснодарского края и на пересечении улиц Красных партизан и Академика Трубилина. Их не будет на месте уже вечером в пятницу.Главную городскую елку на площади в центре уберут 18 января.Елку перед зданием краевой администрации на Красной, 35 не станет уже завтра.- Упакованные ели будут определены на длительное хранение до следующих новогодних праздников,- сообщает мэрия КраснодараВ мэрии краевого центра также сообщили, что аттракционы на Главной городской площади продолжат свою работу по 17 января включительно.