Для устранения последствий мощных снегопадов в регионе а создан оперативный штаб. В его состав вошли представители министерства транспорта, ТЭК и ЖКХ, ГО и ЧС, администраций районов. Штаб будет работать круглосуточно.На заседании штаба первый вице-губернатор Андрей Алексеенко подчеркнул, что проблемы на дорогах возникают из-за плохой коммуникации. Упущено время, засыпаны дороги, а дальше только эвакуация и размещение людей.- Нужно сработать на предупреждение. Прошу глав районов помнить о персональной ответственности. Вместе с министерством транспорта края и подрядными организациями отработайте алгоритм, чтобы ответственный сотрудник администрации каждого района имел номера телефонов от руководителей участка до водителя специализированного автомобиля, – сказал Андрей Алексеенко.За сутки в расчистке дорог края было задействовано более 420 единиц техники. Работы продолжаются. Имеется резерв в 140 машин для уборки снега с трасс.Обсудили и надежность энергоснабжения региона. Ликвидировать аварийные ситуации в регионе готовы более 1100 аварийных бригад.– Ремонтные работы и обеспечение надежности работы сети заложены в тариф, поэтому поручение – проверить все организации электросетевого комплекса, и информацию о тех, кто затягивает с ремонтом не по уважительным причинам, направить в надзорные органы, – сказал первый вице-губернатор..