В краевом центре выставили на продажу помещения Дома книги, что на улице Красной, 41. На «Авито» предлагают купить 644,5 квадратных метров за 75 млн рублей.- Помещение в самом центре города с арендаторами, - говорится в объявлении. - Арендный поток до 600 тыс. руб в месяц.По словам собственника, цена здания увеличивается каждый год, но реальному покупателю собственник обещает торг.Продавец предлагает фасад с витражными окнами на улицу Красную, свою входную группу, зону погрузки/разгрузки, парковку с обратной стороны здания, скамейки и фонтан перед зданием, возможность размещения наружной рекламы на фасаде. Кроме тог, в числе плюшек объект с якорными арендаторами и электричество 25 кВт.