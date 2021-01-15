В краевом центре оглашен приговор одной из организаторов кредитно-потребительского кооператива «Содружество» - 33-летней краснодарки. Женщина обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 210 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере и участие в преступном сообществе.- С 2011 по 2019 годы девять человек организовали финансовую пирамиду, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевого суда. – Потерпевшие вкладывали деньги, надеясь получить высокую прибыль.Мошенники, таким образом, похитили более 1,5 миллиардов рублей у 2 тысяч человек.Деятельность преступников пресечена сотрудниками УФСБ и МВД России по Краснодарскому краю.Суд назначил женщине 8,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Но наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14 лет.