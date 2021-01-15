На Кубани открылся автокинотеатр в станице Ильской Северского района. Он расположен около сельского рынка. Местные жители смотрят фильмы на 8-метровом экране прямо из своих автомобилей.- Звук транслируется через радиоволну отдельно в каждую машину, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» создатели. – Зрителям мы разрешаем приносить в собой на сеанс любые напитки и закуски.В кинотеатре демонстрируют художественные фильмы и мультики, в том числе малоизвестные режиссерские версии лент.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре автокинотеатр переехал на новый адрес. Площадка вмещает меньше мест, зато звук стал гораздо лучше. Новая площадка расположилась на улице Вишняковой.