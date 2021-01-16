В Краснодаре ночью 15 января 2021 произошел взрыв на электроподстанции на Ростовском шоссе. Десятиметровый столб пламени был виден издалека. ЧП произошло на 13-ом километре шоссе на потребительской подстанции «Дачи».- Подстанция, как собственность, обслуживается силами садоводческого товарищества «Дачи», - сообщили в пресс-службе Краснодарского филиала компании «Россети Кубань».На данный момент бригады Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» помогают провести аварийно-восстановительные работы.Очевидцы выложили в сеть видео происшествия. На кадрах видно, как одно за другим вспыхивает оборудование, слышны характерные хлопки. По информации Краснодарского филиала компании «Россети Кубань», вышел из строя трансформатор.Специалисты Краснодарских электросетей оперативно отключили линию электропередач. В течение часа в дома большей части потребителей садоводческого товарищества подача электроэнергии была возобновлена.В восстановительных работах участвуют три бригады Краснодарского филиала «Россети Кубань», передвижная электролаборатория и три единицы техники.