В Краснодарском крае нашли ошибку на мемориальной доске героям Великой Отечественной войны. Неточность обнаружила жительница станицы Динской: неправильно изображены ордена.- Мне обидно, что совершена грубая ошибка на мемориальной доске, а там фамилия моего отца, - рассказала женщине «Газете РВС».По ее словам, изображен орден Отечественной войны, а написано: кавалеры ордена Славы.- Это кто же так сделал? – обращает внимание жительница станицы. - Раньше было все правильно, но, наверное, была реконструкция и произошел этот казус.В администрации Динского района пояснили, неточность исправлена не будет, так как изображение Ордена Отечественной войны – это обобщенный символ героизма и отваги, не имеющий отношения к тексту на памятнике.