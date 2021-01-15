МСЧ предупредило о сильном снегопаде, который ожидается в течение суток с воскресенья на понедельник.На Краснодарский край надвигается страшный снегопад.- В течении суток с 17 по 18 января в регионе (кроме Сочи) прогнозируется очень сильный снег, в отдельных районах – метель, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.В ведомстве отметили, что при непогоде ожидается ухудшение видимости на дорогах. Движение машин может быть затруднено. Скользкая дорога может спровоцировать серьезные пробки и аварии. Из-за налипания снега линий электропередач могут получить повреждения. Натиск стихии не выдержат старые деревья и рухнут на дорогу, автомобили или жилые дома.