В Новороссийске, в поликлинике № 5 пациенты, чтобы попасть к врачу или в регистратуру вынуждены стоять в огромных очередях. Местные жители жалуются, что тратят уйму времени на посещение самого большого медучреждения в городе-герое.- Очереди возникают из-за того, что в поликлинике большое количество пациентов. К нам обращаются с различными заболеваниями. В связи с коронавирусной инфекцией число обращений увеличилось, - сообщили в медучреждении.Как пишет «Новорос Стартап», при наличии предварительной записи, обращение в регистратуру не требуется. В этом случае пациент направляется сразу к специалисту.Всех пациентов с инфекционными заболеваниями обслуживают отдельно в инфекционном блоке. Таким образом, остальные посетители на имеют контактов с больными с подозрением на коронавирус.