В Анапе выявлен факт разрытия песчаной дюны. Это было обнаружено на Пионерском проспекте. Мэр города-курорта Василий Швец взял вопрос под личный контроль. На месте в оперативном порядке побывала межведомственная комиссия. В ее состав вошли сотрудники управления курортов и туризма администрации Анапы, дознаватели и сотрудники полиции.Чтобы провести экспертизу, на месте были взяты спилы растений и слепки следов протекторов шин. Правоохранительные органы начале проведение комплекса мероприятий для установления нарушителей.- Направлены письма в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора и Азово-Черноморскую межрайоннную прокуратуру, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.