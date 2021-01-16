ГК «Автодор» запустила конкурс по поиску подрядчиков для ремонта трассы М-4 «Дон». Речь идет об участке 9,4 км на территории Геленджика и села Воздвиженское.Начальная стоимость работ, согласно документации, составляет 1,54 млрд рублей. Получается, что ремонт каждого километра трассы обойдется почти в 164 млн рублей.Кроме дороги будет изменена линия наружного освещения. Планируется также расширение проезжей части.- Будут отремонтированы шесть мостов и 14 автобусных остановок, - сообщили «КП» - Кубань» в ГК «Автодор». – Дополнительно будет оборудовано 10 новый автопавильонов.Победителя конкурса, который будет выполнять работы, определят 26 января.Работы должны быть завершены до 15 октября 2022 года.