Вечером 15 января в СНТ «Охрана» на Ростовском шоссе взорвалась электроподстанция. Десятиметровый столб пламени был виден издалека. Очевидцы выложили в сеть видео происшествия. На кадрах видно, как одно за другим вспыхивает оборудование, слышны характерные хлопки.Спасателям о ЧП сообщили в 21:20. К месту вызова отправили несколько бригад МЧС: 10 человек и 2 машины.- По прибытию на место первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение трансформатора на площади 10 кв.м., - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В 21:46 полная ликвидация пожара.В 21.46 полная ликвидация пожара.