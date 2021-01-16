В Краснодарском крае зафиксировано на 16 января 197 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Среди пациентов 115 женщин и 82 мужчины. Самому молодому заболевшему 5 лет, а самому возрастному – 93.В Краснодаре зафиксировали 61 новый случай заражения, в Сочи – 27. На третьем месте Темрюкский район – 14. Далее идет Белореченский район – 11. 10 в Горячем Ключе, 9 заболевших зафиксировано в Геленджике.6 положительных результатов подтвердили в Анапе.По данным краевого минздрава, с начала пандемии общее число заразившихся коронавирусом 30 769 человек. В том числе 2 422 ребенка.Также с начала пандемии полностью выздоровели 21 115 пациентов, однако 1181 человека спасти не удалось.- На 16 января в тяжелом состоянии находятся 112 человек: 108 на ИВЛ и 4 на ЭКМО, - сообщили «КП» - Кубань» в администрации Краснодарского края.