В Краснодаре с 16 января закрыли кинотеатр «Формула кино OZ», который находится в OZ Mall.Об этом заявили представили компании на официальной странице в инстаграме.- О дате открытия сообщим сразу, как только у нас появится информация, - говорится в сообщении.Деньги за билеты, которые куплены на ближайшие две недели, обещают вернуть.Конкретно1. Если билет был куплен в кассе кино, то возврат будет сделан по заявлению.2. Если билет был куплен онлайн, то возврат произойдет автоматически на карту владельца в течение 3-х рабочих дней.