В Краснодаре с 16 января началось строительство новой трамвайной ветки. Так как кольцо для разворота на Московской переоборудуют, то было решено вывести в тот район маршрут №0. Он ходит челноком между остановками РИП и КубГТУ.Всего будет 9 двухсекционных состава. Проезд будет бесплатным.- Из-за строительства трамвайной ветки изменилась схема движения и автобусов, и трамваев, и автомобилей. Это принесет неудобства жителям микрорайона. Поэтому принял решение: проезд в «нулевом» челночном трамвае, который временно перевозит пассажиров из-за работ на кольце, будет бесплатным. Чтобы добраться до места пересадки, платить не нужно, - сообщили мэр Краснодара Евгений Первышов.Ранее планировали ввести на трамвае «0» собственный красный билет, по нему пассажиры могли пересаживаться на другой трамвай, но это решение отменили.В будние дни интервал движения будет составлять три минуты, в выходные дни пять минут.