В Сочи дежурный УВД получил сообщение о краже транспорта. Чуть позе выяснилось, что речь идет о велосипеде. Достаточно дорогом. Злоумышленники украли трюковый BMX за 65 000 рублей.Инцидент произошел на улице Просвещения. Стоит заметить, что кража была довольной простой: велосипед просто стоял у входа в дом без цепи и замков.С собой грабители прихватили три пары кроссовок разных фирм. Их ценность потерпевший оценил в 20 тысяч рублей.Суммарный ущерб вышел на 85 000.- С места были изъяты камеры видеонаблюдения, затем правоохранители составили ориентировки. В итоге удалось найти и задержать троих злоумышленников. Им от 16 до 18 лет, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.Все парни ранее к суду не привлекались. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Молодым людям вручили подписку о невыезде.