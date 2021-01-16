В Краснодарском крае театры и дома культуры начнут работать с 21 января. Об изменении в режиме повышенной готовности заявил глава региона Вениамин Кондратьев.Правила заполняемости залов будут такие же, как и у кинотеатров. Зрителей должно быть не больше 15% от максимальной вместимости. Все посетители также должны быть в масках.Ранее губернатор Кубани назвал эпидемиологическую ситуацию в регионе стабильной, и выразил уверенность в том, что медики края успешно справляются со своими задачами. В регионе создан нужный запас лекарств и коек в ковид-госпиталях.- Не вижу предпосылок для ужесточения ограничительных мероприятий. Люди просят открыть театры и Дома культуры. Мы уже разрешили работать кинотеатрам с 15%-й загрузкой залов. При таких же условиях можно возобновить работу театров и ДК, – отметил Вениамин Кондратьев.