В Краснодаре росгвардецам по горячим следам удалось поймать 39-леьнего мужчину, который ворвался в книжный магазин с предметом, который был похож на нож. В магазине был только продавец. Она не стала сопротивляться и отдала все деньги, что были в кассе. 4 000 рублей.Инцидент произошел на улице Ставропольской.- Нападавшего удалось задержать в течение нескольких часов, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.Злоумышленника передали полиции для дальнейшего разбирательства.