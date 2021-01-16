В Новороссийске спасатели вытащили из леса семейную пару с ребенком. Они ехали на «Газели» и застряли в грязи.Помощь врачей никому не понадобилась. Глава семейства сказал, что ехал по навигатору в Южную Озереевку. Маршрут был проложен через Широкую балку по бездорожью. Мужчину это не смутило. Дорога становилась все хуже, в итоге машина увязла.«Газель» вытаскивали с помощью пожарного «Урала»- Я все понимаю, но, когда заканчивается нормальная дорога и начинается бездорожье, нужно включать мозги, — прокомментировал ситуацию начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.