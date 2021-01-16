В Геленджике 16 января стартовало голосование. Горожан спрашивают, на что бы они хотели потратить деньги, полученные от курортного сбора. Голосование будет идти до 3 февраля Сво позицию можно выразить на официальном сайте мэрии Геленджика.Для выбора предоставлено 5 вариантов.Конкретно:— Приобретение, доставка и установка современных лавочек и урн на набережной Геленджика и курортных сел;— Устройство тематической архитектурной подсветки на улице Ленина от улицы Первомайской до улицы Октябрьской;— Изготовление, доставка и установка малых архитектурных форм с обзорными биноклями на набережной города Геленджика;— Изготовление, доставка и монтаж световых конструкций и малых тематических фигур в селах Кабардинка и Дивноморское;— Изготовление, доставка и установка малых архитектурных форм на ул. Луначарского в Геленджике.