Оперативный штаб пo ситуации с коронавирусом в рeгионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация на данный момент идет по нарастающей. За последние сутки в Краснодарском крае число заболевших выросло на 198 человек. Это новый коронавирусный рекорд.За последние сутки в России выявлено 23 586 новых случаев коронавируса.- За сутки в России полностью выздоровели 13440 человек, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - Из них в Краснодарском крае за последние 24 часа выписаны 253 человека, всего в регионе выздоровели 21368 пациентов.Напомним, режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 29 января. В регионе по-прежнему действует масочный режим. Жители все так же должны использовать маски практически повсеместно- во всех общественных местах, при посещении магазинов и торговых центров, предприятий бытового обслуживания, на вокзалах и в аэропортах, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах и на улице. Рекомендовано также соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.