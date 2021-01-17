На Кубани по-прежнему выявляют новые случаи заболевания коронавирусом. За последние 24 часа число зараженных выросло на 198, их них 11 - это дети. Стоит сказать, что ранее такого числа зараженных за сутки не отмечалось - это рекорд.- В Краснодаре заразились 50 человек, в Сочи – 21, в Новороссийске – 16, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона. - В Тимашевском районе – 14 зараженных, в Кавказском – 13, в Геленджике – 12.В Туапсинском районе положительный тест на COVID-19 получили девять пациентов, в Курганинском – восемь, в Павловском – семь. По 5 новых случаев инфицирования зарегистрировано в Кореновском, Красноармейском, Темрюкском и Тбилисском районах, по четыре - в Славянском районе.- В Апшеронском, Выселковском и Калининском районах ковид выявили у троих пациентов в каждой больнице, - говорят в региональном оперативном штабе. - В Абинском, Ейском, Крыловском, Лабинском, Северском, Гулькевичском районах – по двое заразившихся.По одному человеку подцепили инфекцию в Армавире, Щербиновском и Каневском районах.C начала пандемии зарегистриовано 30967 случаев, 21368 пациентов выписаны из больниц.- 1200 человек с COVID-19 скончались в регионе, из них за минувшие сутки - 19 пациентов, - уточняют в минздраве края.115 человек по-прежнему в тяжелом состоянии находятся в реанимации - они подключены к аппарату ИВЛ, жизнь 4 пациентов зависит от ЭКМО.