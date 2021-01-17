На Кубани снова зафиксированы летальные случаи в \\"красных зонах\\" больниц. За сутки скончались еще 19 пациентов. Это новый ковидный антирекорд по смертности. При этом, как отмечают в региональном оперштабе, у всех больных выявили внебольничную двустороннюю пневмонию тяжелой формы.В большинстве случаев она развилась на фоне сопутствующих заболеваний. Так, в Северской ЦРБ скончались три человека, страдавшие ишемической болезнью сердца.Еще у трех умерших пациентов была гипертоническая болезнь - летальные случаи зафиксированы в Лабинской и Тихорецкой ЦРБ.В клиниках Краснодара умерли семь человек.- Три женщины старше 50-ти лет скончались в краевой клинической больнице №1, - уточняют в оперштабе края. - В краснодарской инфекционке умер 78-летний житель Отрадненского района.Врачам краевого госпиталя ветеранов войн не удалось спасти троих пациентов – мужчин 70-ти и 78-ми лет и 77-летнюю женщину.В инфекционной больнице №2 Сочи скончался 60-летний мужчина и 84-летняя пенсионерка.- В центральной районной больнице Крымска скончалась 76-летняя жительница Темрюка, а в горбольнице Анапы – 68-летняя пациентка, - уточняют «КП» - Кубань» в региональном оперативном штабе. - Женщины болели гипертонией.В Брюховецкой ЦРБ зафиксирована смерть 80-летнего местного жителя. В Усть-Лабинской ЦРБ – 82-летнего пенсионера.