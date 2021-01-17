В Новороссийске сократят подачу холодной воды до трех часов в сутки. Ограничения вводятся на три дня. Неудобства, которые придется терпеть жителям города-героя связаны с вводом водопровода.- Из-за ввода в работу после реконструкции водопровода, абонентам на 50% будет снижена подача воды, - сообщют «Комсомольской правде» - Кубань» в «Водоканале города Новороссийска».Ограничения будут действовать с 17 по 19 января. Благо цивилизации будет подаваться с 06:00 до 07:30, а затем с 18:00 до 19:30. То есть всего три часа в сутки, поэтому стоит заранее позаботиться о бытовых нуждах. Начиная с 19 января водом вечером будет идти в штатном режиме. В районах города-героя организуют подвоз воды.- По окончанию работ водоснабжение будет восстановлено, поэтому чрезвычайная ситуация не прогнозируется, - уточняют специалисты.Выход на плановый режим подачи воды планируется в течении четырех часов после окончания работ.