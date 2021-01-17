Утром 17 января кубанскую столицы накрыл мощный снегопад. После небольшого перерыва природа вновь устроила жителям города снежное нападение. Сугробы в Краснодаре местами опять намело, а метель при этом сопровождается сильным ветром.На дорогах ухудшилась видимость, поэтому автомобили сейчас едут очень медленно. А аэропорт из-за снежного ненастья вновь прекратил свою работу.Городские службы находятся в повышенной готовности.- Для ликвидации последствий непогоды сформированы дополнительные бригады - говорят в городской администрации.Номера телефонов для вызова экстренных оперативных служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций: 8 (861) 214-33-36 и 112.Пешеходам рекомендуют избегать шатких рекламных конструкций, не прятаться от непогоды под деревьями.